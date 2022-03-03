Nihat Hatipoğlu Siirtli vatandaşlarla buluşacak

Siirt Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında ünlü İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ’Gönül Sohbetleri’ programında yarın Siirtli vatandaşlarla buluşacak.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği Kültür ve Sanat etkinlikleri ile vatandaşları farklı konuklarla buluşturmaya devam ediyor.

04 Mart Cuma günü saat 19.00’da 14 Eylül Kapalı Salonunda yapılacak olan programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Gönül sohbetleri programı kapsamında merak edilen dini konularda önemli bilgiler aktaracak.

Program, Recep Arslan tarafından ilahi dinletisi konseri ile devam edecek ardından semazen gösterisi ile program sona erecek.

Siirt Belediyesi tarafından yapılan duyuruda tüm vatandaşlar programa davet edildi.