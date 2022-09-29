Minik öğrenciler için yangın tatbikatı yapıldı

Siirt Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerince, Polis Amca İlkokulu’nda yangın tatbikatı düzenlendi.

Öğrencilere ilk olarak muhtemel bir yangında ne yapmaları gerektiği, bulundukları binayı nasıl terk edecekleri, kimyasal madde yangını, mutfak tüpü yangını ve yangın söndürme teknikleri gibi konularda teorik bilgiler verildi. Ardından okul bahçesinde ateş yakılıp, öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme tüpü kullanılması öğretildi. Daha sonra itfaiye müdürlüğü ekipleri öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak, hediyeler verdi.

Yangın tatbikatına, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, itfaiye erleri ile okulun öğrenci ve öğretmenleri katıldı.