Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Hacıbektaşoğlu ile görüştü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt’e gelen Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile görüştü. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Hacıbektaşoğlu ile valilik makamında bir süre görüştü. Görüşmede, kent genelinde eğitim ve öğretim yatırımlarına yönelik çalışmalar ele alındı. Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına, Bakan Yardımcısı Yılmaz’a şanlı Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip’te hazır bulundu.