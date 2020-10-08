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Kurtalan’da yol yapım çalışmaları

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE ASFALT VE PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

SİİRT 08.10.2020, 15:40
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Kurtalan’da yol yapım çalışmaları

Siirt’in Kurtalan İlçe Belediyesi tarafından asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Kurtalan ilçesinde yaşayan vatandaşların düzenli ve kesintisiz içme suyu ile sağlıklı altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak, oluşabilecek arızaların önüne geçmek için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın hazırlanan projelerle ilgili çalışmaların, plan ve programlara uygun biçimde devam ettiğini söyledi. Kaymakam Aydın, "Ekiplerimiz devam eden çalışmaların belirlenen tarihte hizmete sunulması anlamında büyük gayret gösteriyor. Belediye olarak imkanlar çerçevesinde ilçemizde ihtiyaç duyulan hizmetleri en kaliteli biçimde yapmak ve halkımızın hizmetine sunmak ic¸in c¸alıs¸malarımızı su¨rdu¨ru¨yoruz. Kısa su¨rede belediyenin mali imkanlarını artırarak yol c¸alıs¸malarına bas¸ladık. Bundan sonra da belirlenen programlar kapsamında yol c¸alıs¸malarımızı gerc¸ekles¸tirecegˆiz" dedi.

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