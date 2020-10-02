Kurtalan’da yaralı köpek tedavi altına alındı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde yaralı halde bulunan köpek belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Kurtalan merkezde yürüyemez durumda olan yaralı köpeği gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı hayvanı alarak Siirt Hayvan Barınağına teslim etti. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek, daha sonra Siirt Üniversitesi veterinerlik bölümüne gönderilerek tedavi altına alındı.