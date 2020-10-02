banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Divan-ı Ali nedir?
Divan-ı Ali nedir?
Trump ve eşinin Covid pozitif çıkması piyasaları salladı
Trump ve eşinin Covid pozitif çıkması piyasaları salladı
Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı

Kurtalan’da yaralı köpek tedavi altına alındı

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE YARALI HALDE BULUNAN KÖPEK BELEDİYE EKİPLERİNCE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

SİİRT 02.10.2020, 13:36
1
Kurtalan’da yaralı köpek tedavi altına alındı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde yaralı halde bulunan köpek belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Kurtalan merkezde yürüyemez durumda olan yaralı köpeği gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı hayvanı alarak Siirt Hayvan Barınağına teslim etti. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek, daha sonra Siirt Üniversitesi veterinerlik bölümüne gönderilerek tedavi altına alındı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 05:30
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1