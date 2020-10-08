Kurtalan’da parklar yenileniyor
SİİRT'İN KURTALAN İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN PARKLARDA BULUNAN OYUN ALANLARI İLE SPOR ALETLERİ YENİLENDİ.
Siirt’in Kurtalan İlçe Belediyesi tarafından parklarda bulunan oyun alanları ile spor aletleri yenilendi.
Kurtalan’daki 15 Temmuz Demokrasi ve Ahmede Xane parklarında bulunan oyun grupları, banklar, kamelyalar, spor aletleri, piknik masaları tadilata alındı. Kullanılamaz halde olan kamelyalar yenilenirken, oyun grupları ve spor aletleri de bakımdan geçirildi.
Pandemiden dolayı uzun süre yasaklı olan park ve bahçelerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yaptıklarını belirten Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Tüm parklarımızı bakıma, korumaya aldık, vatandaşlarımız huzur içinde gezsin, çocuğuyla günün her saati vakit geçirsin diye tüm önlemlerimizi alıyoruz. Parkın sahibi çocuklardır, halktır, parkınıza, Kurtalan’ınıza sahip çıkın" dedi.
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