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Kurtalan’da Kur’an ve hafızlık kursu binası yapılıyor
SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI TEYLAN KÖYÜNDE KUR'AN VE HAFIZLIK KURSU BİNASININ YAPIMI SÜRÜYOR.
SİİRT 15.10.2020, 15:33
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Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde Kur’an ve hafızlık kursu binasının yapımı sürüyor.
Abdulkadir Geylani Derneği Başkanı Seyyit Muhammed Akif Geylani, Teylan köyünde 12 bin metrekarelik alanda bin 500 öğrenci kapasiteli Kuran ve hafızlık kursunun yapımının devam ettiğini söyledi. Geylani, "Kur’an kursunun inşaatı yapılan destek ve yardımlar doğrultusunda devam ediyor. Siirt ve bölgede böyle komplike bir kurs binası yok. Tüm bölgeye hatta tüm Türkiye’ye hizmet edecek bir hafızlık külliyesini ilçemize kazandırmak istiyoruz. Yapımı devam eden binanın tamamlanması için hayırsever vatandaşlarımızın yardımını bekliyoruz" dedi.
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