Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
SİİT’IN KURTALAN İLÇE KAYMAKAMI İHSAN EMRE AYDIN, TÜTÜN KÖY YOLU 1. KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ.
Siit’ın Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tu¨tu¨n ko¨y yolu 1. kat asfalt sathi kaplama o¨ncesi yapılan çalışmaları inceledi.
Kaymakam Aydın, Tu¨tu¨n ko¨y yolu 1. kat asfalt sathi kaplama o¨ncesi alt temel malzemesi serme ve sıkıs¸tırma c¸alıs¸malarını yerinde inceleyerek go¨revli personellerden ve yu¨klenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Kaymakam Aydın, Tu¨tu¨n ko¨yu¨ ic¸in uzun yıllardır problem tes¸kil eden yol sorunun, genis¸letme ve asfaltlama c¸alıs¸maları sonrası c¸o¨zu¨me kavus¸acagˆını belirterek yolun s¸imdiden vatandas¸larımıza hayırlı olmasını temenni etti.
Kaymakam Aydın, ko¨ylerdeki yatırımların devam ettigˆini ve imkanlar c¸erc¸evesinde ko¨ylerin ihtiyac¸larını gidermeye c¸alıs¸tıklarını kaydetti.
İncelemelerde Kaymakam Aydın’a I·lc¸e Jandarma Komutanı Sancar Aydın, I·lc¸e Emniyet Mu¨du¨r Vekili Cafer Alibekirogˆlu, Ko¨ylere Hizmet Go¨tu¨rme Birligˆi Mu¨du¨ru¨ Hadi C¸akır eşlik etti.
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0