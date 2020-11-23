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Kurtalan Kaymakamı Aydın esnafın sorunlarını dinledi

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

SİİRT 23.11.2020, 12:51
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Kurtalan Kaymakamı Aydın esnafın sorunlarını dinledi
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Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Aydın, esnafı ziyaret ederek yapılan hizmetleri anlatıp, esnafla ilçe hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alış verişinde bulunuyor. Kurtalan ilçe merkezi Beykent, Yaşar Kemal caddeleri ile Sanat sokağında bulunan esnafı ziyaret eden Kaymakam Aydın, esnafın iş ve iş yerleri hakkında bilgi aldı. Yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşların sorunlarını da dinleyen Kaymakam Aydın, bu sorunlarla ilgilenerek çözeceklerini belirtti. Kaymakam Aydın, her fırsatta ilçe genelindeki esnaf ziyaretine devam edeceğini onların ilçe hakkındaki düşüncelerini çok önemsediklerini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaflar da Kaymakam Aydın’a teşekkür etti.
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