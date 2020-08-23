Kurtalan Kaymakamı Aydın çöp toplama etkinliğine katıldı

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın öncülüğünde ’Daha temiz bir Kurtalan için hep birlikte el ele’ sloganı ile çöp toplama etkinliği düzenlendi.

İlçe kurum amirleri ve Kurtalan Belediyesi personellerinden oluşan 120 kişilik ekip gruplara ayrılarak cadde ve sokaklarda bulunan çöpleri topladı. Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir yandan çöp toplayan Kaymakam Aydın, bir yandan da sohbet ettiği vatandaşlara ilçenin temiz tutulması mesajını verdi. Burada konuşan Kaymakam Aydın, "Daha temiz bir ilçede yaşamak hepimizin sorumluluğunda. Herkes çöpünü çöp kutularına atarsa daha temiz bir çevrede birbirimize daha fazla önem vermiş oluruz. Vatandaşlarımızın bu bilinçte olduğuna inanıyorum. Daha temiz bir Kurtalan bizim elimizde. Çevre bilinci arttıkça ilçemiz daha temiz ve daha yaşanır olacaktır. Bugün burada başlattığımız kampanya ile tüm ilçeye örnek olmamız gerekiyor. Bizler yerlerde çöpler görmediğimiz, daha temiz bir ilçede yaşamayı arzuluyoruz, bunun için de herkesin katkı ve desteğini bekliyoruz. Bu tür etkinliklerimiz belirli aralıklar devam edecektir. Gönüllü sivil toplum örgütlerinin de bu tür etkinliklerimize katılarak destek vermelerini bekliyoruz" dedi.