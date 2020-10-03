banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor

Kaymakam Aydın engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti

SİİRT’İN KURTALAN İLÇE KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İHSAN EMRE AYDIN, BEDENSEL ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİNE DEVAM EDİYOR.

SİİRT 03.10.2020, 16:11
3
Kaymakam Aydın engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bedensel engelli vatandaşlara yönelik akülü tekerlekli sandalye desteğine devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Sümer Mahallesinde ikamet eden bedensel engelli Erhan Karataş’ın (26) hayallerini gerçekleştirerek kendisine akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Erhan Karataş ve ailesi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’a teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Göztepe 4 6
8. Kayserispor 4 6
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Tuzlaspor 4 8
3. Altay 4 7
4. Adana Demirspor 3 7
5. Ankara Keçiörengücü 4 7
6. Altınordu 3 6
7. Samsunspor 3 5
8. Adanaspor 3 5
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bursaspor 4 4
11. Bandırmaspor 4 4
12. Giresunspor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Aston Villa 2 6
6. Arsenal 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Eibar 5 4
14. Levante 3 3
15. Osasuna 3 3
16. Athletic Bilbao 3 3
17. Huesca 4 3
18. Elche 2 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1