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Kaymakam Aydın engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti
SİİRT’İN KURTALAN İLÇE KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İHSAN EMRE AYDIN, BEDENSEL ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİNE DEVAM EDİYOR.
SİİRT 03.10.2020, 16:11
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Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bedensel engelli vatandaşlara yönelik akülü tekerlekli sandalye desteğine devam ediyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Sümer Mahallesinde ikamet eden bedensel engelli Erhan Karataş’ın (26) hayallerini gerçekleştirerek kendisine akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Erhan Karataş ve ailesi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’a teşekkür etti.
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