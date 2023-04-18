Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Siirt’te incelemelerde bulundu

Bölgedeki birlikleri denetlemek, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Siirt’e gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çardakcı, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Orgeneral Çardakcı, daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu’nun makamında görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Orgeneral Çardakcı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına Orgeneral Çardakçı’ya Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.

Orgeneral Ali Çardakcı’ya ziyaretlerinde; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük eşlik etti.