Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Siirt’te incelemelerde bulundu
BÖLGEDEKİ BİRLİKLERİ DENETLEMEK, BİR DİZİ TEMAS VE İNCELEMEDE BULUNMAK ÜZERE SİİRT'E GELEN JANDARMA GENEL KOMUTAN YARDIMCISI ORGENERAL ALİ ÇARDAKCI, SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Bölgedeki birlikleri denetlemek, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Siirt’e gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi.
Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çardakcı, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Orgeneral Çardakcı, daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu’nun makamında görüşme gerçekleştirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Orgeneral Çardakcı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına Orgeneral Çardakçı’ya Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.
Orgeneral Ali Çardakcı’ya ziyaretlerinde; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük eşlik etti.