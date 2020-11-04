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Ilısu Barajı altında kalan ağaçlar Kurtalan’da hayat bulacak
ILISU BARAJI NEDENİYLE SULAR ALTINDA KALAN AĞAÇLAR SÖKÜLEREK SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDEKİ PARKLARA DİKİLMEYE BAŞLANDI.
SİİRT 04.11.2020, 13:50
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Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalan ağaçlar sökülerek Siirt’in Kurtalan ilçesindeki parklara dikilmeye başlandı.
Kurtalan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başur Çayında sular altında kalan 25 yıllık ağaçları, Batman’dan getirilen özel bir araç ile söktü. Büyük bir özenle yerinden alınan ağaçlar, Kurtalan’daki parklarda değerlendirildi. Şu ana kadar 50 dolayında ağacın taşındığı yeni alana toplamda 100 ağacın dikilmesi planlanıyor.
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