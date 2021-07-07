İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Siirt’te ’Düzensiz göçmenler’ değerlendirme toplantısına katıldı

Bir dizi toplantı ve ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt’te gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, Valilik Şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Yardımcısı Çataklı, burada Vali Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu ziyaret anısına, Bakan Yardımcısı Çataklı’ya Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.

Bakan Yardımcısı Çataklı başkanlığında daha sonra valilik toplantı salonunda basına kapalı olarak ’Düzensiz göçmenler’ ile ilgili değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Valilik ziyaretine ve toplantıya Vali Çataklı’nın yanı sıra, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi Hulusi Şahin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Abdulaziz Aydın ile Batman, Bitlis ve Siirt İl Göç İdaresi müdürleri katıldı.