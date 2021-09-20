Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplandı

Siirt’te İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda; Covid-19 pandemisinde, genel durum, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, dinamik denetim faaliyetleri, filyasyon çalışmaları ve alınması gereken tedbirler görüşüldü. Siirt Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Cansu Biber tarafından korona virüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar, aşılama durumu ve salgın ile ilgili son güncel istatistiki verilere ilişkin sunum yapıldı.

Yapılan sunumun ardından kurul üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelede, bireysel tedbirlerin ve denetimlerin katı bir şekilde uygulanmaya devam edileceğini, aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar, bireysel tedbirlerden asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Salgınla mücadelede, her zamankinden daha fazla denetim, daha fazla farkındalık yapılması gerektiğine dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, “Salgınla mücadelede seferberlik halinde olduklarını, ilçe kaymakamlıkları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, köy ve mahalle muhtarlarımızın aşılama planlarını tekrar gözden geçirmelerini ve tüm vatandaşlarımızın aşılanması için çalışmaların yoğunlaştırılması gerekir. Tüm salgınla mücadele eden ekiplerin vaka sayılarının en çok yaşandığı dönemdeki gibi daha çok denetim yapmalarını ve vatandaşlara maske dağıtılması gerekir, eğitimin yüz yüze başlamasıyla birlikte sosyal hareketlilik arttı. Alınan tedbirlerin katı bir şekilde uygulanmalı. Kentteki vaka sayılarının düşüşü bizleri sakın yanıltmasın, elimizde yaşadığımız tecrübeler var. Pandemi süreci devam ediyor. Kurallara daha sıkı uymamız gerekir” dedi.

Toplantı görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcıları Samet Öztürk, Fatih Kurt, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Aziz Halit Yılmaz, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile mahalle muhtarları ve ilgili kurul üyeleri katıldı.