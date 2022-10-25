Geleneksel Siirt Kitap Fuarı 7. kez açılıyor

Bu yıl yedincisi düzenlenen Siirt Kitap Fuarı her yıl daha çerçeveli ve zengin bir içerikle büyüyerek gelenekselleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde, organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destek verdiği, 7. Siirt Kitap Fuarı, 01-07 Kasım 2022 tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor. Siirt’in sosyal ve kültürel hayatına çok önemli bir katkı sunan Siirt Kitap Fuarı, Siirt Valiliğinin yanı sıra, bu yıl Siirt Belediyesinin de desteğiyle tam anlamıyla bir kitap ve kültür şölenine dönüşmesi bekleniyor.

Binlerce yıllık tarihi mirasından aldığı ilhamla, ’Bir kitaptır Siirt, üç dilde yazılan’ sloganıyla 2013 yılında kitapların dünyasına başlatılan yolculukta büyük mesafeler kat eden Siirt Kitap Fuarı, kutlu yolculuğunu bu yıl da ’Her Kitap Yeni Bir Dünya’ diyerek sürdürüyor.

Fuar boyunca edebiyat ve düşünce dünyasından yazarlar kentte konuk olacak. Siirt’in ve bölgenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağlayan fuarda, binlerce çeşit kitapla, 100 seçkin yayınevi ile 65 yazar Siirt’te gelerek, okuyucularıyla söyleşecek ve kitaplarını imzalayacak. Binlerce öğrenciyi kitapla buluşturacak olan Kitap Fuarında, öğrencilere hediye çekleri verilecek. Öğrenciler aldıkları bu hediye çekleri ile beğendikleri kitapları alabilecek.