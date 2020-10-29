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Evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu

SİİRT’TE BİR EVİN DAMINDA BULUNAN ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

SİİRT 29.10.2020, 20:38
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Evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu

Siirt’te bir evin damında bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezi Doğan Mahallesi 1201. Sokakta meydana geldi. Hasan B.’ye ait evin damında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Evin damında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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