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Emek hırsızlarına karşı jandarma nöbette
Siirt’e ’yeşil altın’ olarak nitelendirilen fıstığın hasadına sayılı günler kala İl Jandarma Komutanlığı fıstık bahçelerindeki devriyelerini sıklaştırdı.
SİİRT 25.08.2022, 10:46
Siirt’e ’yeşil altın’ olarak nitelendirilen fıstığın hasadına sayılı günler kala İl Jandarma Komutanlığı fıstık bahçelerindeki devriyelerini sıklaştırdı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, hasadın yaklaştığı fıstık bahçelerinde önlemlerini arttırdı. Bağ ve bahçelerin bulunduğu bölgelerde devriyelerini sıklaştıran jandarma ekipleri, hırsızlara karşı gece görüş sistemli termal dron (İnsansız Hava Aracı) ile fıstık arazileri üzerinde havadan takip ve denetim yapıyor. Jandarma, ülke ekonomine 5 milyar TL katkı sağlayan fıstıkta hırsızlık olaylarını önlemek ve anında müdahale edebilmek amacıyla faaliyetler icra ediyor.
Jandarma ekipleri, fıstık hırsızlarına karşı devrilerini sıklaştırdı.
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