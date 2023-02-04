(Düzeltme) Kar yolları kapattı, yolda mahsur kalan ambulans, elektrik ekibi ve 12 işçi kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçe ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karda mahsur kalan ambulans, Dicle Elektrik ekibi ve 12 işçi Siirt İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde rahatsızlanan apandisit hastası Osman Okan (20) 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Çavuşlu köyüne giden ambulans etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle bölgeye Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu ulaşıma açarak 20 yaşında apandisit hastası Osman Okan’ı sağlık ekiplerine teslim ederek ilçe hastanesine ulaştırmayı sağladı.

Araçları şarampole yuvarlanan Dicle Elektrik ekipleri kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde elektrik arızası giderilmesi için köye giden Dicle Elektrik ekiplerini taşıyan araç kardan dolayı şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken olay yerine sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, şarampole yuvarlanan aracı kurtardı. Araç içerisinde bulunan ekiplerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana’dan dönen mevsimlik işçiler karda mahsur kaldı

Öte yandan Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünden Adana’ya çalışmak üzere giden mevsimlik işçiler dönüş sonrası Pervari Doğan köyü yolunda mahsur kaldı. Mahsur kalan işçilerin imdadına Siirt İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Araç içerisinde bulunan toplamda 12 kişi kurtarılarak Doğan köyüne ulaştırıldı.

Mevsimlik işçi olarak Adana’ya yaz ayında gittiklerini belirten araç şoförü Sefer Bulut; “Araç içerisinde 12 kişiydik. Yaz aylarında köyümüzden ayrıldık çalışmak üzere Adana’ya gittik. Şimdi ise köyümüze dönmek istedik ancak kardan ötürü gidemedik. Ekipleri aradık, bizlere ulaştılar ve yolumuzu açtılar” dedi.