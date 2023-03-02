Depremzedeler yararına düzenlenen maçta 314 bin 400 TL para toplandı

Siirt İl Özel İdaresi ile Batman Petrolspor arasında depremzedeler yararına yapılan hazırlık maçında 6 bin 280 bilet satışı yapılarak 314 bin 400 TL para toplandı.

Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanı Hıfzullah Canpolat, maçtan elde edilecek gelirin depremzedelere gönderileceğini söyledi. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Batman Petrolspor ile Siirt İl Özel İdaresi arasında depremzedeler yararına yaptığımız hazırlık maçında 6 bin 280 bilet satışı ile 314 bin 400 TL para toplanmıştır. Bu biletlerden 2 bin adetini Siirt İl Özel İdaresi Spor satış yaparak katkıda bulunmuştur. Bu da 100 bin TL’dir. Hatıra bilet alan iş insanları ve vatandaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Cenabı Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” denildi.