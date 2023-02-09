Deprem bölgesine Siirt’ten 23 yardım tırı daha gönderildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büklüğündeki deprem 10 ili etkilerken, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde kent genelinde temin edilen malzemelerin yüklendiği 23 tır daha deprem bölgesine gönderildi.

Hayırsever vatandaşlar, elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin ağırlıkta olduğu malzemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait salonlar ile ilçelerdeki spor salonlarında toplandı. Görevli ve gönüllüler tarafından tasnif edilen malzemeler kolilenerek yüklendiği 23 tır daha deprem bölgesine uğurlandı.

Kent genelinde yardım kampanyasına destek olan vatandaşların sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. Toplanan malzemeler koliler halinde paketlenerek yüklendiği 23 tır daha deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan bir destekte liseli öğrencilerden geldi. Siirt Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü, pişirdikleri 112 bin 506 adet ekmeği deprem bölgelerine gönderdi.

Deprem bölgelerine destek ve yardımlar devam ediyor.