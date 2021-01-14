Son Dakika
Çin’den getirilen korona virüs aşıları sağlıkçılara uygulanmaya başlandı
Çin’den getirilen korona virüs aşısı 81 ilde olduğu gibi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
SİİRT 14.01.2021, 10:28
2
Çin’den getirilen korona virüs aşısı 81 ilde olduğu gibi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hastalığı geçirmemiş ve gönüllü olarak aşılanmak isteyenler üzerinde, Çin’den getirilen korona virüs aşısı uygulanıyor. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, bugünden itibaren 81 ilde olduğu gibi Siirt’te de görev yapan sağlık çalışanların aşılanmasına başlanacağı, aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesinin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Vural, "Korona virüs aşılarının üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Kademeli olarak normalleşme için korona virüs aşısını mutlaka yaptırmalıyız" dedi.
4°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü