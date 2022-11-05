85 yaşındaki yaşlı adam hayalindeki akülü sandalyeye kavuştu

Siirt Belediyesi, engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor.

Dağıtımları, ev ziyaretleri yaparak gerçekleştiren Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, ihtiyaçlarını belirliyor. Doğan Mahallesinde ikamet eden 85 yaşındaki Abdullah Ünal’a Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla akülü sandalye verildi. Vali Hacıbektaşoğlu; Siirt Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi olan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya ettiklerini, bu özel kardeşlerimizin yanında olduklarını söyledi.

Ünal ailesi başta Vali Osman Hacıbektaşoğlu olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.