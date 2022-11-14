5. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5’.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesi paydaşlığında düzenlenecek olan 5. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, 15 Kasım Salı günü etkinlikleri ve açılış töreniyle başlıyor.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen ve ilki 2018 yılında gerçekleşen 5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nin jüri üyeleri arasında Yapımcı Mehmet Canpolat, Yönetmen Faysal Soysal, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkan Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, yönetmen Mehmet Güneri ve Türk Medya Kanal Koordinatörü Filiz Zengin yer alıyor.

Film başvurularında 30 Ekim’ de tamamlanan festivalde birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira ödül verilecek. Festivalde Jüri özel ödülünün yanı sıra İbrahim Hakkı özel ödülü de bulunuyor. Siirt Uluslararası Kısa Filim Festivaline; 72’si yabancı, 110’u yerli olmak üzere toplamda 182 eser katıldı.

Açılış programı 15 Ekim’de Saat 18.30’da da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda açılış konuşmaları, Siirt Kısa Filim Festivali ile ilgili tanıtım slayttı ve oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker’in ‘’Şifa Niyetine’’ adlı tiyatro oyunu ile izleyicilerine kapılarını açıyor.

Festival boyunca, Siirt Üniversitesinde filmler, yönetmenler, atölye çalışmaları, gösterimler ve sanatçılar söyleşiler gerçekleştirecek.

Film festivali ödül töreni ve kapanış programı, 18 Kasım Cuma günü Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Kapanış konuşmaları ve festivalde ödül alan film temsilcilerine ödülleri verilecek.

Program, ödül töreninin ardından, “Grup İmera” konseri ile sona erecek.