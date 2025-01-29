Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/113 Esas ve 2025/23 karar sayılı dosyasında “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle Sofya Alağaş Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Yerine ise 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri gereğince Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından binaya Türk bayrağı asıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Siirt Belediyesini DEM Partili Sofya Alağaş kazanmıştı. Alağaş'ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında dün yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.



Görevden alınan Alağaş'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi. Kararın ardından DEM Partililer belediye önünde toplandı. Belediye binasına kayyum kararı sonrası Türk bayrağı asıldı.