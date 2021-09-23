Şifalı olmasından etkilendi ‘kudret narı’ yetiştirmeye başladı

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Üretici Fatma Seki, kendi bahçesinde yetiştirdiği ve 'kudret narı' olarak bilinen meyveyi, Eskişehir pazarında satışa sunarken, tezgahta görücüye çıkan meyve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Harman köyünde yaşayan 57 yaşındaki Fatma Seki, bahçesinde kuşburnundan güvem eriğine birçok çalı meyvesi yetiştiriyor. Seki, elma, üzüm, fasulye gibi ürünlerinin yanı sıra yetiştirdiği bu meyveleri de haftanın iki günü Eskişehir’deki pazarlarda satışa sunuyor. Son zamanlarda ‘kudret narı’ meyvesine de merak salan Fatma Seki, halk arasında mide ve bağırsak ağrılarına iyi geldiğini duyduğu bu meyveyi kendi bahçesinde yetiştirmeye başladı.