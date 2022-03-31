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Şifa kaynağı kaldirik otu pazara indi

Güncel 31.03.2022, 09:57
Şifa kaynağı kaldirik otu pazara indi
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Düzce'de baharın müjdecisi olarak bilinen doğal şifa deposu kaldirik, pazar tezgâhlarındaki yerini aldı. Faydalarının saymakla bitmediği kaldirik otu, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.