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Seyhan Nehri’ni yosunlar istila etti

Güncel 28.06.2022, 11:32
Seyhan Nehri’ni yosunlar istila etti
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Adana’nın ortasından geçen Seyhan Nehri’nin suyu kesilince nehir, yosun akınına uğradı. Yeşile bürünen nehri görenler, kötü koku ve yosunlar üzerindeki çöp birikintilerinden dolayı rahatsızlık duyduklarını söyledi.