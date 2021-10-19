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Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten Sergen Deveci ile aşk mı yaşadı?

Güncel 19.10.2021, 15:28
Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten Sergen Deveci ile aşk mı yaşadı?
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Melis İşiten ile ayrılığının ardından Sergen Deveci basının gündeminde merak edilmeye başlandı.. Peki Sergen Deveci kimdir? Kaç Yaşında? Daniska Show ve hakkında bilinmeyenler..