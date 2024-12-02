İtalya'da düzenlenen Fibonacci International Robot Olimpiyatları'na katılan Kahramanmaraşlı öğrenciler, ortaokul ve lise takımları Line Following kategorisinde dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

398 takımının katıldığı yarışmalarda Line Following kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını Roma’da dalgalandıran Kahramanmaraşlı genç buluşçular, Selçuk Bayraktar’ın açtığı yoldan ilerleyerek başarıyı yakaladıklarını ifade etti.



“Selçuk Bayraktar’ın izinden gidiyorum”

Selçuk Bayraktar’ın gençlere açtığı yoldan ilerlediğini söyleyen Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi Öğrencisi Mehmet Kayra Yenisoğancı, “Çok heyecanlandım ve çok mutlu hissettim. Selçuk Bayraktar’ın izinden gidiyorum ve onlar bize güveniyorlar biz de o güveni boşa çıkartmadık sonra da dünya şampiyonu olduk. Türkiye’yi geliştiriyorsun, başka bir yerden almıyorsun, kendin üretiyorsun. Ondan dolayı da ayrı bir zevki var, kendin yaptığın için onun da ayrı bir zevki var” dedi.



“Kod yazmak bence çok güzel”

Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’ndan yarışmaya katılan Yiğithan Kaya, “Roma’da şampiyon olduk, Türkiye’yi temsil ettik bu yüzden de çok mutluyum. Geleceğin işi teknoloji olduğu için bizim için iyi oluyor. Kod yazmak bence çok güzel” diye konuştu.



“Bayrağı orada dalgalandırmak bambaşka bir his”

Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Yağız Akça ise, “2 farklı kategoride hem ortaokul hem de lise kategorisinde çizgi izleyen kategorisinde şampiyon olduk. 8 senelik edindiğim tecrübelerimi diğer takım arkadaşlarımla paylaşarak dünya şampiyonasına katıldık ve bu bilgi ve deneyimlerimizi kullanarak robotumuzu daha da fazla geliştirdik. Çok farklı bir duygu çünkü ülkemizi orada temsil etmek, bayrağı orada dalgalandırmak bambaşka bir his” ifadelerini kullandı.



“Belki bir Selçuk Bayraktar çıkabilir buradan”

Birbirinden değerli çocukların şampiyon olduğunu ifade eden takım koçu Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Kaya ise şunları dile getirdi:

“Şu anda teknoloji kimin elinde güçlüyse savaşları kazanmada en büyük avantajlara sahiptir. Çocuklarımızdan gelecekte belki bir Selçuk Bayraktar çıkabilir buradan. Bir tanesinin ruhuna dokunsak ve onu büyük bir projenin başında görsek bizim için en büyük mutluluktur. Bizim en büyük hedefimiz öğrencilerimizi bu işin içerisine kanalize edip bir Selçuk Bayraktar gibi, bir Tesla yapıyorlar bizim ülkemizde neden bunu yapan genç yetişmesin.”