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Selçuk Bayraktar: 'Öğrenilmiş çaresizliğe, yıkıcı taassuba başkaldırı budur… Ancak, bu kadarı da yetmez. Gün daha da fazla mücadele etme günüdür'

Güncel 31.08.2022, 09:19
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