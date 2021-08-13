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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı

Güncel 13.08.2021, 12:28
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki yıkım havadan görüntülendi.