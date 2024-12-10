Türkiye lastik sektörünün gelişimini desteklemek ve sektördeki işletmelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan TOLDER, lastik satış ve servis kanallarında ki tüm işletmeleri, lastik üreticiler ve sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturarak sektörde etkili bir temsil gücü oluşturmayı amaçlıyor.

Hedef: Sektörde Küresel Liderlik

TOLDER, sektörel dönüşümü hızlandırarak Türkiye’yi uluslararası lastik piyasasında daha güçlü bir konuma taşımayı vizyon ediniyor. Dernek, lastik servislerinden üreticilere kadar tüm sektör oyuncularını tek çatı altında toplarken, Türkiye lastik sektörünü daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyor.

TOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akduman, derneğin kuruluş amacını şu sözlerle ifade etti:



"TOLDER olarak, yalnızca sektörel iş birliklerini güçlendirmekle kalmayacağız, aynı zamanda üyelerimizin haklarını koruyacak, yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratacağız. Hedefimiz, Türkiye lastik sektörünü dünya standartlarında bir oyuncu haline getirmek. Türkiye lastik sektörünü daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımak, sektördeki kalite standartlarını artırarak hem yerel hem de uluslararası pazarlarda lider bir pozisyona gelmek önceliğimiz. Misyon olarak, sektörel gelişmeleri yakından takip etmek, üyelerine teknik ve hukuki destek sağlamak, eğitim programları düzenlemek ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmek gibi öncelikler belirlenmiştir. Sektörde yenilikçi projelere liderlik ederek, Türkiye lastik endüstrisinin geleceğini şekillendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz."

Yönetim Kadrosu

TOLDER, güçlü bir yönetim kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akduman’a, Başkan Yardımcısı Kadir Kabakçı, Genel Sekreter Ahmet Erkan ve Sayman Eren Kaya eşlik ediyor. Yönetim Kurulu Üyeleri Özer Mollamehmetoğlu, Yunus Samet Haliç ve Hakan Yörür de sektörün değişim dinamiklerini hayata geçirmek için sahada olacak. TOLDER Yönetim Kurulu, sektörel iş birliklerini artırarak Türkiye lastik sektörüne yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. TOLDER ile ilgili detaylı bilgiye https://tolder.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.