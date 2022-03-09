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Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu törenle açıldı

Güncel 09.03.2022, 10:00
Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu törenle açıldı
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