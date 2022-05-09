Neslihan MALTEPE

Değerli okuyucularımız;

Bildiğiniz gibi Türkiye’de bir çok iş dünyası örgütü bulunmakta. Bu örgütler genelde; dernek, birlik, oda, vakıf statüsünde yer almakta. Meslek örgütleri, sektör örgütleri, illerin sanayilerini geliştirme örgütleri, sanayici kuruluşları, bireysel üyeliğin olduğu işadamları dernekleri, şirketlerin zorunlu olarak kayıt yaptırmak zorunda olduğu sanayi, ticaret ve borsa odaları, genç işadamı dernekleri, gönüllü üyeliğin hakim olduğu hemşerilerden oluşan ya da bölgesel vakıflar, dernekler, birlikler...

Her biri ayrı bir güce sahip. Üye sayıları, bütçeleri, yapısal boyutları, değerleri, öncelikleri, hizmet alanları ve kendi iç dinamikleri farklılaşabiliyor. Bazı dernekler iş dünyasında, bazıları siyaset cephesinde, bazıları ticari hayatta, bazıları sanayide, bazıları girişimcilikte, bazıları belirli bölgelerde, bazıları belirli şehirlerde, bazıları belirli sektörlerde büyük etkilere sahip. Bazılarının bütçeleri geniş, bazılarının kısıtlı, bazılarının katî, bazılarının yol gösterici rolleri var. Bazılarının lobicilik faaliyetleri ve kabiliyetleri var. Bazıları zaman zaman ortaya çıkan anlayış farklılıklarını dengelemeye çalışmakta. Bazıları yurt içinde devletle olan işlerde bazıları yurt dışında uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerde bazıları ise her ikisinde temsil kabiliyetine sahip.

Ama sonuçta her birinin Türk sivil hayatının güçlenmesi Türkiye’nin güçlenmesine katkısı bulunmakta.

Bu dönem aynı zamanda birçok iş dünyası derneği, birlik ve odaların başkanlık seçimlerinin yeniden yapıldığı bir dönem. Nisan ayında ihracatçı birlikleri de yeni yönetimlerini belirledi. Dolayısıyla bazı dengeler değişti. Ya da mevcut yönetimler seçimlerden daha da güçlenerek önde çıktı.

Bu seçimlerin bir önemi de; ihracatçı birliklerinde yapılacak seçimlerin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerini etkileyecek olması... Çünkü bu seçimler ile yeni yönetimler, yeni delegeler belirlenecek ve bu yönetimlerden TİM başkan adayları çıkacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkan adayı olmanın ilk şartı; bu birliklerde aday olacak ismin yönetimde olduğu listenin seçimi kazanması....

Bu seçim yarışlarında ilk olarak “İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği; Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı”nı gerçekleştirdi. İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özkan, Başkan’lığa seçildi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) seçimli olağan genel kurulu, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Bir önceki dönemde İDMİB Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Güven Karaca, 382 oy alarak İDMİB'in yeni başkanı seçildi.

İDMİB'in yeni yönetim kurulu:

"Başkan: Güven Karaca.

Asil üyeler: Oğuz İnner, Mehmet Ali Urgan, Metin Kütük, İmdat Çalışkan, İlhan Kuşeli, Mustafa Şenocak, Burak Uyguner, İsmail Turgut, Gürkan Gözmen, Mehmet Ali Dinç. Yedek üyeler: Serkan Cevahircioğlu, Hamdi Saraçkardeşler, Secgin Özil, Coşkun Şahin Kölük, Mustafa Kemal Topçu, Umut Tuna, Önder Dağlı, Onur Gümüş, Arif Özkan, Hakan Göryakın.

İDMİB'in yeni denetim kurulu asil üyeleri: Özkan Acar, Haluk Erdoğan ve Emel Güven Bardız'dan, yedek üyeleri de Remzi Özbay, Kamuran Uyar ve Yücel Elibol

6 Nisan 2022’de, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB) Olağan Genel Kurul’da gerçekleşen seçimle 1055 oyla Mustafa Gültepe yarışı yeniden kazandı. Başkan Mustafa Gültepe’nin listesi şu şekilde yer aldı:

YÖNETİM KURULU / ASİL ÜYELER

Gültepe (Başkan) Talu Tekstil San ve Tic. A.Ş.

Urfi Akbalık Özak Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş

Jale Tunçel Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Mustafa Paşahan Zevigas Hazır Giyim İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

İsmail Kolunsağ Cross Jeans Pazarlama ve Tic. A.Ş.

Nejdet Ayaydın İpekyol Giyim San. Paz. ve Tic. A.Ş.

Selçuk Mehmet Kaya TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş.

Nazım Kanpolat 3MT Mağazacılık Tekstil Turizm ve Danş. San. Tic. Ltd. Şti.

Hikmet Ünal Setre Giyim Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Barış Eraslan Dosso Dossi Tekstil San. Turz. ve Org. A.Ş.

Mithat Samsama Cüno Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti

YEDEK ÜYELER

Onat Onat Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.

Nuri Yüksel Yüksel Grup Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Haldun Bozdemir Teksim Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kübra Orakçıoğlu Or-Pa Pazarlama ve Tekstil San. A.Ş

Mustafa Akçay Gelişim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Hilal Suerdem Kiğılı Giyim Tic. A.Ş.

Gülsen Azimi Şenmar Dış Tic. Ltd. Şti.

Gülsen Kayabaşı Gülsen Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bünyamin Yevlal BYHD Grup Tekstil Tic. Ltd. Şti.

Mahmut Ekmen Premier Group Teks. İş ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

DENETİM KURULU / ASİL ÜYELER

Ercan Hardal TUGİ Çocuk Giyim ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Burak Tanrıverdi TGS Dış Ticaret A.Ş

Okyay Mızrak Akademi Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

YEDEK ÜYELER

İlker Karataş İnvidia Moda Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Celil Ayan Jakamen Tekstil Ürünleri Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.

İbrahim İsaoğlu AFA Fermuar Düğme ve Tekstil Aksesuarları San. Tic. Ltd. Şti.

7 Nisan 2022’de İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) seçimli genel kurulunda, mevcut başkan Adil Pelister, 1657 geçerli oyun 1002'sini alarak yeniden başkan seçildi.

Yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Halit Süha Taşpolatoğlu (Abdi İbrahim), Uğur Adıyaman (Erkul Kozmetik), Tayfun Demir (Fırat Plastik), Erkan Aydın (Gema Polimer Plastik), Ersin Kayalar (Kayalar Kimya), Mehmet İmer Özer (Koruma Temizlik), Murat Öztürk (Seluz Kimya), Elchin Ibadov (Star Rafineri), Ali Küçük (Sun Dış Ticaret), Selçuk Gülsün (Tisan Mühendislik Plastikleri).

İstanbul Tekstil Hammaddeleri ve İhracatçıları Birliği de; “Seçimli Olağan Genel Kurulu”nu gerçekleştirerek Ahmet Öksüz, tek liste olarak girdiği seçimde İTHİB’in Başkanlığı’na yeniden seçildi.

İTHİB listesi ise şu şekilde yer aldı:

YÖNETİM KURULU

Ahmet Öksüz (Başkan)-Kipaş Pazarlama ve Tic. A.Ş.

İsmail Gülle - Gülle Entegre Teks. İşlet. Emlak Danış. San. ve Tic. A.Ş.

Ahmet Şişman- Hassan Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Mehmet Fatih Bilici- BTD Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Necat Altın- Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Ali Sami Aydın- Aydın Tekstil Tic. ve Paz. A.Ş.

Vehbi Canpolat- Migiboy Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Mustafa Denizer- Diktaş Dikiş İplik San. Tic. A.Ş.

Sultan Tepe- Tepar Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Murat Şahinler- Hefa Poliüretan Flok Suni Seri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Orhan Aydın- Oma İplik A.Ş.

DENETİM KURULU

İsmail Selim Akdoğan- Atlas Dunnage Paz. ve Tic. A.Ş.

Birol Sezer- İleri Dış Ticaret A.Ş.

Murat Özpehlivan- Hüma Fermuar Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş

Yine Türkiye’nin en önemli ihracatçı birliklerinden biri İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 28 Nisan’da başkanlık seçimleri yapıldı. İki aday vardı. Çetin Tecdelioğlu ve Ayşegül Çapan. Seçimde 1538 geçerli oyun 1039'unu alan Çetin Tecdelioğlu; başkanlık yarışını kazanan isim oldu.

Çetin Tecdelioğlu’nun Yönetim ve Denetim Kurulu ve Asil Üyeleri:

YÖNETİM KURULU:

1. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET AŞ

2. OMS ULUSLARARASI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

3. NOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK PROJE ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

4. AKPA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

5. SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6. KAYALAR BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

7. ALMESAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

8. AYHAN METAL PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

9. ALFA METAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10. ÖZLER KALIP İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

DENETİM KURULU

1. TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2. KAYALAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3. ÖZKAN KAPI PENCERE AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bütün seçim listelerine satırlarım yetmeyeceği için yer veremiyorum ama Nisan ayı daha birçok ihracatçı birliğinin seçimlerinin gerçekleştiği dopdolu bir ay oldu. Bendeniz de; siz değerli okuyucularımız için bu seçimleri derlemek istedim.



Kıymetli okuyucularımız;

Türkiye'de toplam 61 adet ihracatçı birliği bulunmakta. Birçoğu bu dönem yeni başkanları ya da mevcut başkanları ile devam kararı alarak yeniden “Güçlü Türkiye” için yola çıktı. Hangi birliklerde seçim yapıldığını ve birliklerin seçim listelerini sizlere aktarmak için araştırmalarımı yaparken tüm birliklerin listesinin düzenli bir biçimde kaydını sizlere sunma gereği duydum zira ben tam bilgiye uzun araştırma ve incelemelerim sonucunda ulaştım. Sizler için bir arşiv niteliği taşıyacağını düşünmekteyim.

Buyurunuz...

Bu birlikler:

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İTKİB) :

1. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

2. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

3. İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

4. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği

Ege İhracatçı Birliği :

1. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

2. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği

3. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

4. Ege Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Bir.

5. Ege Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhr.Bir.

6. Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

7. Ege Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği

8. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği

9. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

10.Ege Tütün İhracatçıları Birliği

11.Ege Maden İhracatçıları Birliği

12.Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Akdeniz İhracatçı Birliği :

1. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

2. Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Bir.

3. Akdeniz Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhr. Bir.

4. Akdeniz Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği

5. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

6. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

7. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği

8. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği

Uludağ İhracatçı Birliği :

1. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

2. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği

3. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

4. Uludağ Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği

5. Uludağ Yaş Meyve Sebze Mamülleri İhracatçıları Birliği

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği :

1. Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği

2. G.D.A Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

3. G.D.A. Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

4. G.D.A. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

Karadeniz İhracatçıları Birliği :

1. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

2. Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Orta Anadolu İhracatçıları Birliği :

1. Orta Anadolu Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği

2. Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

3. Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

4. Orta Anadolu Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

5. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği

6. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

7. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği

8. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği

Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği :

1. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

2. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

3. İstanbul Elektrik-Elektronik Sanayi Ürünleri İhracatçıları Birliği

4. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği

5. İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği

6. İstanbul Demir Çelik İhracatçıları Birliği

İstanbul İhracatçıları Birliği :

1. İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Toh. ve Mamulleri İhr. Birliği

2. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Bir.

3. İstanbul Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği

4. İstanbul Mobilya, Kağıt, Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

5. İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

6. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

7. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği

Toplam 27 sektör ve 61 “İhracatçı Birliği”miz bulunmakta... Ve “Türkiye İhracatçılar Meclisi”; 27 sektördeki 61 “İhracatçı Birliği” ile 100 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden Türkiye ihracatının tek çatı kuruluşu... Bu anlamda Türkiye’deki birlikler arasında büyük önem taşımakta.

Özetle;

Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası arenada gösterdikleri üstün başarılar ve yeni dönemde sarf edecekleri büyük emek ve çalışmaları ile nedeniyle Türk ekonomisinin sürekli yükselen grafiğindeki en önemli aktörlerden birisi olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni, tüm birliklerimizi, odalarımızı ve borsalarımızı araştırma yazım vesile ile tebrik eder,

yeniden seçilerek güven tazeleyen ve göreve yeni gelen tüm başkanlarımıza “Güçlü Türkiye” hedeflerinde muvaffakiyetler temenni ederim.