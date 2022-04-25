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Satürn, Ay'ın 1.2 milyar km arkasında belirdi! Bu görüntüler çok konuşuluyor...

Güncel 25.04.2022, 12:02
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