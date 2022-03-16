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Sarıyer’de, freni tutmayan otobüs direğe çarptı

Güncel 16.03.2022, 14:58
Sarıyer’de, freni tutmayan otobüs direğe çarptı
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Yokuştan inerken frenleri tutmayan 42K hat numaralı otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otobüs şoförü, kazayı yaralı olarak atlattı.