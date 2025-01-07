Geç saatlerde sosyal medyaya düşen görüntülerde, CHP heyetinin bir fasıl programında alkol masasında olduğu görülmesi, özellikle muhafazakâr kesimde büyük tepki topladı. Birçok kişi, "Sarıkamış şehitlerini böyle mi andınız?" diyerek eleştirilerde bulundu.

Erdoğdu’dan Tepkilere Yanıt: "Şarap ve Rakı İçtim"

Tepkiler üzerine Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak durumu savundu. Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi adıma kaz ve kaşar peynirin yanında Gürcü şarabı ve rakı içtim. Kars'ın kültürel zenginliklerini ve hoşgörüsünü tanıtmaya çalışıyorum. Alkolün sağlığa zararlı olduğunu hatırlatmakla birlikte, yaşam biçimine saygının da bir şehrin kalkınmasında önemli olduğuna inanıyorum."

Erdoğdu'nun açıklamaları, tepkileri dindirmek yerine daha fazla tartışmaya yol açtı. Özellikle, "Sarıkamış Şehitleri Anma Programı gibi manevi ağırlığı yüksek bir etkinlik sonrasında bu tür görüntülerin ortaya çıkması, toplumun hassasiyetlerine saygısızlık olarak algılanmıştır." yorumları sosyal medyada yoğunluk kazandı.

"Sarıkamış'ın Manevi Atmosferine Uygun Davranılmalıydı"

CHP heyetinin katıldığı etkinlik, Sarıkamış Harekâtı'nda şehit düşen on binlerce askerin anısına düzenlenmişti. Bu tür organizasyonlarda, manevi atmosferin korunması gerektiğini düşünen birçok vatandaş, eğlence ve alkol gibi aktivitelerin tören sonrasına taşınmasını eleştirdi.

CHP Kanadından Resmi Açıklama Bekleniyor

CHP yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, yaşananların parti içi tartışmalara da yol açabileceği belirtiliyor. Bu olay, CHP'nin toplumsal hassasiyetleri dikkate alma konusundaki politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönünde yorumlara neden oldu.