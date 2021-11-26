Zeytindalı Eğitim Kampüsünde üst yapı çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü bölgesinde yeni yollar açarak öğrenci, öğretmen ve velilerin kampüse ulaşımını kolaylaştırıyor.

Kent genelinde yeni yol açma, yol genişletme, deforme olan yollarda yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Haliliye ilçesindeki Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü bölgesinde yol genişletme çalışmalarına başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise eğitimini şehir dışına taşımayı hedefleyen içerisinde, 8 lisenin ve pansiyonların bulunduğu Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü bölgesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullarına daha rahat ulaşmasını sağlamak adına bölgede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çalışmalarla öğrenci, öğretmen ve velilerin takdirini kazanıyor. Yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başlanacak. Böylece eğitim kampüsü yolunda otobüs, servis gibi araç gidiş gelişlerinin daha rahat bir şekilde yapılması hedefleniyor.