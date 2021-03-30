Zabıtalardan sürücülere bayram uyarısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, haritadaki göstergenin maviden sarıya dönmesiyle kırmızıya dönmemesi için harekete geçti. Zabıta Daire Başkanlığı ile denetimlerini artıran Büyükşehir Belediyesi market, toplu ulaşım araçları ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda maske kontrolü yaparak vatandaşlara ve işletmecilere uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye’nin koronavirüs risk haritası değişti. Haritada risksiz olarak ifade edilen ve mavi olarak gösterilen Şanlıurfa’da da renk değişikliği yaşandı. Şanlıurfa sarıya dönerken haritada tek mavi il ise Şırnak oldu.

Haritada sarı olarak belirtilen Şanlıurfa’da bir adım sonrasının turuncu ve kırmızı olacağı öngörüsüyle harekete geçen ve kentte birçok noktada denetimler gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, marketler, lokantalar ve banka önlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik gibi konularda uyarılarda bulunan Zabıta ekipleri, “Bayramı bayram gibi yaşamak istiyorsak kurallara uymalıyız” diyerek vatandaşlardan azami gayret göstermelerini istedi.

Sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara maske dağıtan ekipler, salgın tehlikesinin devam ettiğini belirterek haritada mavi olan rengin bir ay içerisinde sarıya döndüğünü hatırlatarak eğer tedbirlere uymazsak yakın zamanda riskli iller harita göstergesinde kırmızıya dönebiliriz uyarısında bulundu.

Şehir genelinde de denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşları kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı.