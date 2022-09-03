Zabıtalar doyasıya eğlendi

Zabıta Teşkilatının 196’ıncı kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası, Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Zabıta haftası nedeniyle düzenlenen programa katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zeynel Abidin Beyazgül, Zabıta teşkilatının, halkın sağlığı ve güvenliği için görev yaptığını söyledi.

Zabıta Teşkilatı’nın 196’ıncı kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gecede zabıta ekipleri bir araya geldi.

“Halkın Sağlığı Bizim Sağlığımızdır’’ sloganıyla Şanlıurfalılara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kuruluşunun 196. yılını düzenlenen çeşitli programlarla kutlamaya devam ediyor.

Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen geceye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Ürün, Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca, il ve ilçe Zabıta Müdürleri, birim amirleri ve zabıtalar katıldı.

‘’Zabıta demek, disiplin demektir’’

Halkın sağlığı ve huzuru için görev yapan Zabıtaların, haftasını kutlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Bugün Zabıta haftası nedeniyle bir araya geldik. Aramızdan ayrılan, rahmete kavuşan zabıtalarımız var, ben onları bugün rahmetle anıyorum. Buradaki arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak, risk alarak iş yapıyorlar. Gıda ve fiyat kontrolü çok önemlidir. Fiyat listesini asmayanlara hiç müsamaha etmeyin. Fiyat listelerini assınlar. Bir müşteri işyerine girdiği zaman neyle karşılaşacağını bilmesi lazımdır. Bunlara zabıtalarımız dikkat ediyor ama daha fazla dikkat edelim. Şanlıurfa 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti oldu. Şehrin zenginliği hepimize yansır. Çocuklarımıza ve geleceğimize yansır. Zabıta demek disiplin demektir. Şehirde zabıtanın görünür olması insanları rahatlatır. Çünkü halk bize güveniyor. Eğer halkın çarşıda alışverişte güvenli bir alışveriş yapıyorsa bunda zabıtamızın önemi vardır’’ dedi.

Zabıta teşkilatının önemine değinen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca ise ‘’Zabıta Teşkilatımız, Devlet-i Al-i Osmanlımızdan miras ulu bir çınardır. Bu yıl kuruluşunun 196. yılını kutladığımız Zabıta teşkilatının temeli 1826 yılında atıldı. Bizler, Zabıta Daire Başkanlığı olarak, köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla, her geçen gün hizmet kalitemizi arttırarak, Şanlıurfa’ya en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüz ile çalışmaktayız. Zabıta teşkilatı ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Zabıta Teşkilatımız belediyelerimizin vitrini, halka açılan kapı, esnafımızın güveninin teminatıdır. Yerel Kolluk Kuvveti olan Zabıta, kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiyle, Bizler kendimizi, toplumun huzurunu, ihtiyaçlarını, bir şehir bilinci içerisinde dayanışmanın, birbirine saygının ve bu saygının geleceğe sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesinin teminatı olarak görmekteyiz’’ diye konuştu.

Gece Urfa Ahengi Müzik Topluluğunun verdiği konserle son buldu.