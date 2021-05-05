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Zabıtadan zincir marketlere bilgilendirme

Haliliye Belediyesi, tam kapanma tedbirleri kapsamında zincir marketler için 7 Mayıs’ta uygulamaya başlanacak ürün satışı kısıtlamalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

ŞANLIURFA 05.05.2021, 18:15
Zabıtadan zincir marketlere bilgilendirme

Haliliye Belediyesi, tam kapanma tedbirleri kapsamında zincir marketler için 7 Mayıs’ta uygulamaya başlanacak ürün satışı kısıtlamalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Zabıta müdürlüğü, tam kapanmayla beraber denetimlerini arttırırken, bir yanda da esnafa rehberlik hizmeti gerçekleştiriyor. Açılış ve kapanış saatleri ile satacakları ürünlerle ilgili esnafı bilgilendiren zabıta ekipleri; maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulunuyor. Zabıta müdürlüğü, 81 il valiliğine gönderilen market genelgesi kapsamında zincir marketleri ziyaret ederek, genelge kapsamında satacakları ürünlerle ilgili görevlileri bilgilendiriyor.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin gündüz ve gece vardiyasıyla devam ettiği ifade ederek, vatandaşların herhangi bir talepte Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayabileceği kaydedildi.
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