Zabıtadan şehir turu

Zabıta Teşkilatının 196’ıncı kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası, Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri 1-7 Eylül Zabıta Teşkilatı’nın 196’ıncı kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası münasebetiyle kentin simgesi Balıklıgöl’den başlayarak araçlarla sirenler eşliğinde şehir turu attı. Zabıta Haftasını kutlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Kamunun topluma yansıyan yüzü, kent huzurunun daimi koruyucuları, hemşerilerimizin her türlü sıkıntısında 7 gün 24 saat görev başında olan zabıta teşkilatımızın kuruluşunun 196. yılı ve Zabıta Haftası kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

Zabıta Haftası, kentte çeşitli programlarla kutlanacak.