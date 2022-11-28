Zabıtadan gıda denetimi

Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaş sağlığı için ilçedeki market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için sahadan ayrılmıyor. Ekipler ilçedeki market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Marketlerde ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketi denetimi yapan ekipler, fırınlarda da ekmek gramajı ile üretim alanı hijyeni kontrolü gerçekleştirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla vatandaş sağlığı için denetimlerini sık tutan ekipler özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde durarak işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol edip kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem yapıyor. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürecek.