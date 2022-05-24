banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Kadın işletmecinin azmi
Kadın işletmecinin azmi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi

Zabıta müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda başlatılan ilçe zabıta müdürleri koordinasyon toplantısının 4’üncüsü yapıldı. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan toplantıda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Lamih Çelik semt pazarları denetimi ile ilgili sunum yaptı.

ŞANLIURFA 24.05.2022, 18:43
Zabıta müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda başlatılan ilçe zabıta müdürleri koordinasyon toplantısının 4’üncüsü yapıldı. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan toplantıda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Lamih Çelik semt pazarları denetimi ile ilgili sunum yaptı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde zabıta hizmetlerinin daha verimli yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının öncülüğünde başlatılan İlçe Zabıta Müdürleri Koordinasyon Toplantısı aksatılmadan her ay düzenli bir şekilde devam ediyor.

İlçe Zabıta Müdürleri Mayıs Ayı Koordinasyon Toplantısı Şanlıurfa merkez Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapıldı. Karaköprü Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca, Belediye Başkan Danışmanı Lamih Çelik ile ilçe zabıta müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca toplantıya ev sahipliği yaptıklarından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile Zabıta Müdürü Abdullah Baydilli’ye teşekkür etti. Atmaca amaçlarının 13 ilçe zabıta müdürlükleriyle ortak hareket ederek birlik, beraberlik içerisinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek olduğunu söyledi. Hasan Atmaca İlçe Zabıta Müdürleri Koordinasyon Toplantısının aynı zamanda eğitim amaçlı bir toplantı olduğunu da sözlerine ekledi.

Karaköprü Zabıta Müdürü Abdullah Baydilli ise toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Belediyeler Birliği tarafından bastırılan Zabıtanın Cep Kitabının yazarlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Lamih Çelik “ Semt Pazarlarının Denetimi” konusunda sunum yaptı.

Semt pazarlarında yetkinin ilçe belediyelerinde olduğunu anlatan Çelik “Pazar yerleri belediyeler veya belediyelerin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından kurulur. Gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz. Semt pazarı kurulmasına, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunun raporu göz önünde bulundurularak belediye meclisi tarafından karar verilir. Semt pazarının kurulmasında ulaşım imkanları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler göz önünde bulundurulur. Semt pazarı kurulan yerlerde, üretici pazarı ve semt pazarı aynı günde kurulamaz” dedi.

Çelik toplantıda ilçe zabıta müdürlerinin çeşitli konulara ilişkin sorularını da cevapladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
24°
hafif yağmur