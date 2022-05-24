Zabıta müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda başlatılan ilçe zabıta müdürleri koordinasyon toplantısının 4’üncüsü yapıldı. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan toplantıda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Lamih Çelik semt pazarları denetimi ile ilgili sunum yaptı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde zabıta hizmetlerinin daha verimli yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının öncülüğünde başlatılan İlçe Zabıta Müdürleri Koordinasyon Toplantısı aksatılmadan her ay düzenli bir şekilde devam ediyor.

İlçe Zabıta Müdürleri Mayıs Ayı Koordinasyon Toplantısı Şanlıurfa merkez Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapıldı. Karaköprü Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca, Belediye Başkan Danışmanı Lamih Çelik ile ilçe zabıta müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca toplantıya ev sahipliği yaptıklarından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile Zabıta Müdürü Abdullah Baydilli’ye teşekkür etti. Atmaca amaçlarının 13 ilçe zabıta müdürlükleriyle ortak hareket ederek birlik, beraberlik içerisinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek olduğunu söyledi. Hasan Atmaca İlçe Zabıta Müdürleri Koordinasyon Toplantısının aynı zamanda eğitim amaçlı bir toplantı olduğunu da sözlerine ekledi.

Karaköprü Zabıta Müdürü Abdullah Baydilli ise toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Belediyeler Birliği tarafından bastırılan Zabıtanın Cep Kitabının yazarlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Lamih Çelik “ Semt Pazarlarının Denetimi” konusunda sunum yaptı.

Semt pazarlarında yetkinin ilçe belediyelerinde olduğunu anlatan Çelik “Pazar yerleri belediyeler veya belediyelerin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından kurulur. Gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz. Semt pazarı kurulmasına, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunun raporu göz önünde bulundurularak belediye meclisi tarafından karar verilir. Semt pazarının kurulmasında ulaşım imkanları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler göz önünde bulundurulur. Semt pazarı kurulan yerlerde, üretici pazarı ve semt pazarı aynı günde kurulamaz” dedi.

Çelik toplantıda ilçe zabıta müdürlerinin çeşitli konulara ilişkin sorularını da cevapladı.