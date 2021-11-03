Yunus Emre Sergisi Şanlıurfa’da

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı münasebetiyle, Eskişehir Valiliği himayesinde Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nün hazırladığı Yunus Emre sergisi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

İsmi Eskişehir ile anılan ve aynı zamanda evrensel bir değer olan Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılında en iyi şekilde anılması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yunus Emre sevgi dilinin tüm Türkiye’de bilinirliğinin anlaşılması adına düzenlenen serginin açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile davetliler katıldı. Açılış töreninin ardından sergiyi ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, minyatür, tezhip, hat, naht, dokuma, seramik, kilim gibi eserlerden oluşan ürünleri inceledi. Ziyaret sonunda sergi anı defterini imzalayan Vali Erin, Eskişehir Valiliği’ne ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm Şanlıurfalıları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.