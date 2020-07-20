Yılın 12 ayı sıcak yemekleri Haliliye’den

Haliliye Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın 12 ayı sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Korona virüs salgının etkili olduğu bu zor günlerde de bir yandan salgınla mücadele eden belediye diğer taraftan ise vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren aşevi faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede belediye ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemeklerini teslim etmeye devam ediyor. Evlerine sıcak yemek götürülen vatandaşlar ise hizmetlerden duydukları memnuniyete dua ederek karşılık veriyor.

Öte yandan Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bu yardımların yılın belirli gün ve ayları ile sınırlı olmadığı tüm yıl sürdüğünü bildirdi.