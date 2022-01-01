Yeni yıl bebeklerine ilk hediye Yalçınkaya’dan

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hastanede doğan yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Yalçınkaya, Akçakale Devlet Hastanesi’ne giderek hasta, hasta yakınları ve sağlık personellerinin yeni yılını kutladı. Ziyarette yeni yılın ilk bebeklerini de ihmal etmeyen Yalçınkaya, bebek ve ailelerine ‘Hoş geldin Bebek’ seti ile çeşitli hediyeler verdi. Yalçınkaya yeni doğan çocuklara sağlıklı bir ömür dileyerek, vatana ve millete hayırlı evlat olmalarını temenni etti.

Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yalçınkaya’ya teşekkür etti.