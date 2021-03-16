Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Yalçınkaya’dan

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni doğan bebeklere “Hoş geldin bebek” seti hediye etti.

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla takdir toplayan Akçakale Belediyesi, ilçede yaşayan ve çocuk sahibi olan ailelere yardım ediyor. Belediye tarafından yürütülen “Hoş geldin Bebek” projesi kapsamında Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’da İlçe Devlet Hastanesi’nde doğum yapan anneleri ziyaret ederek hem geçmiş olsun hem hayırlı olsun dileklerini iletti. Annelere içerisinde yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin bulunduğu bebek setlerini hediye etti. Aileler de desteklerinden dolayı Başkan Yalçınkaya’ya teşekkür etti. Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, “Çocuklar bizim geleceğimiz anneleri ise baş tacımız. Yeni doğan çocuklara sağlık sıhhat, annelerine de sağlık ve afiyetler diliyorum. Tüm çocuklarımızın hayatları boyunca her şeyin gönüllerince olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.