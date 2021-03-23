Yaşlılara saygı haftasında Jandarma’dan örnek davranış

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Jandarma ekiplerince, kırsal mahallelerde yaşayan yaşlılar ziyaret edilerek, gül ve çikolata ikram edildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerce, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle kırsal mahallelerde yaşayan yaşlılar ziyaret edilerek, gül ve çikolata ikram edildi. Karşılarında jandarmayı gül ve çikolata ile gören yaşlılar jandarmaya büyük ilgi gösterdi.

Kadın jandarma Astsubaya büyük ilgi

Hayatlarında hiç kadın asker görmeyen yaşlılar, ekip içerisinde bulunan kadın jandarma Astsubaya büyük ilgi gösterdi. Duygulu anların yaşandığı ziyaretlerde yaşlılar, askerlere dua ederek, Allah’ın başlarından askeri eksik etmemeleri temennisinde bulundular.